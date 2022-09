(Di sabato 3 settembre 2022) “È stato bravo, ha 19 anni ma sono i profili giusti su cui mi sento di lavorare bene. Posso aiutarlo a crescere, ha delle qualità ed è stato molto utile alla prima partita. Come condizione è abbastanza pronto, personalmente sono contento”. Ha convinto all’esordio assoluto Rasmus, l’attaccante danese che l’Atalanta ha appena prelevato dagli austriaci dello Sturm Graz, e le parole di Gian Pieroerini non hanno fatto altro che confermare la buona impressione che il tecnico in pochi giorni si era fatto di lui, al punto tale da buttarlo senza troppi pensieri nella mischia dopo poco più di mezz’ora nella partita contro il Torino, in seguito all’infortunio di Duvan(qui l’esito degli esami strumentali). Una presenza che è stata costante, in ogni fase: si è fatto trovare dai centrocampisti, ha pressato senza sosta la linea ...

Il danese classe 2003 ha impressionato positivamente nel suo esordio, un po' a sorpresa, contro il Torino: si gioca una maglia da titolare con il colombiano che finora non ha avuto un grande inizio di ...Si sente la mancanza di Radonjic e Miranchuk , l'ex di turno, è ancora fermo ai. Ma quando ... Gasp piazza Pasalic ed Ederson dietro, Okoli in difesa. FOLLIA AINA Grande atmosfera a Bergamo e ... Zapata ai box, Gasp lancia Højlund dal primo minuto Ballottaggio aperto con Muriel Il danese classe 2003 ha impressionato positivamente nel suo esordio, un po' a sorpresa, contro il Torino: si gioca una maglia da titolare con il colombiano che finora non ha avuto un grande inizio di ...Nerazzurri subito al lavoro dopo il 3-1 al Torino e la conquista del primato in classifica. A Zingonia sono partiti gli allenamenti in vista del posticipo che vedrà la squadra di Gasperini in trasfert ...