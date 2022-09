X-Factor, partenza pessima | “Adesso si inca**za!”: uno sgarro che chiede vendetta [VIDEO] (Di sabato 3 settembre 2022) La nuova stagione di X-Factor è alle porte, completamente rinnovata. L’inizio, però, non è dei migliori: epica figuraccia X-Factor (Screen da Twitter)Dopo diverse edizioni poco soddisfacenti sia dal punto di vista degli ascolti che dei commenti sul web, X-Factor ha deciso di rinnovarsi completamente. Nella prossima edizione, infatti, ci saranno solo novità: cambiano completamente sia la giuria che la conduzione. L’esperimento con Ludovico Tersigni al timone del programma, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, non è riuscito perfettamente e nella prossima edizione verrà sostituito. Fervono quindi i preparativi e cresce l’attesa per i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come se la caveranno i quattro giudici e la conduttrice, tutti alla prima esperienza. Proprio durante le registrazioni, però, accade ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 settembre 2022) La nuova stagione di X-è alle porte, completamente rinnovata. L’inizio, però, non è dei migliori: epica figuraccia X-(Screen da Twitter)Dopo diverse edizioni poco soddisfacenti sia dal punto di vista degli ascolti che dei commenti sul web, X-ha deciso di rinnovarsi completamente. Nella prossima edizione, infatti, ci saranno solo novità: cambiano completamente sia la giuria che la conduzione. L’esperimento con Ludovico Tersigni al timone del programma, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, non è riuscito perfettamente e nella prossima edizione verrà sostituito. Fervono quindi i preparativi e cresce l’attesa per i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come se la caveranno i quattro giudici e la conduttrice, tutti alla prima esperienza. Proprio durante le registrazioni, però, accade ...

salsaudade : a quest'ora il me quattordicenne starebbe fremendo per la partenza della nuova stagione di x factor voi non potete… -