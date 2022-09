Vuelta a España 2022 | Primoz Roglic | “Bellissima giornata | sto iniziando a sentirmi meglio”

(Di sabato 3 settembre 2022) Dopo due settimane di sofferenza, sembra essere tornato il vero. Il detentore del titolo dà spettacolo nella tredicesima tappa della: va all’attacco e guadagna su Remco Evenepoel in Maglia Rossa. Una cinquantina di secondi recuperati per lo sloveno della Jumbo-Visma in cima a Sierra de La Pandera sul leader della classifica generale e soprattutto convinzione verso le prossime giornate. Le sue parole al traguardo: “Per noi è stata una. A volte perdi tempo, a volte lo guadagni. Oggi sono stato io a guadagnarlo. Spero di poter continuare questo trend perché sto”. Prosegue, guardando avanti: “I miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo ...

Al leader della, fino a questo pomeriggio straconvinto dominatore della corsa, s'è spenta la luce, a un certo punto della scalata a Sierra de la Pandera, scenografica salita delll'...Il vincitore del Giro d'Italia 2019 ha poi continuato affermando: 'Questa è una vittoria molto importante per il mio palmarès, per me e per il morale. Magari ci proverò anche domani visto che conosco ... Vuelta a Espaa 2022: Vincenzo Nibali addio al mito che ha debuttato a LaVuelta: "Ero già 'pazzo' davanti a questa moto pazza"