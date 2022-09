Vuelta 2022, classifiche aggiornate dopo la quattordicesima tappa: Evenepoel sempre in maglia rossa (Di sabato 3 settembre 2022) La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022 ha visto il successo di Richard Carapaz ,con un crono pari a 4:09:27. Alle sue spalle, dopo i 60,3 km da Montoro a Sierra de la Pandera, si sono posizionati Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic. Ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. maglia rossa (classifica a tempo) R. Evenepoel 52:21:33 P. Roglic +1:49 E. Mas +2:43 C. Rodriguez +3:46 J. Ayuso +4:53 M.A. Lopez +6:02 J. Almeida +6:49 W. Kelderman +6:56 T. Geoghegan Hart +8:49 B. O’Connor +9:12 maglia VERDE (classifica a punti) Mads Pedersen 267 punti Marc Soler 96 punti Fred ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ladelladi Spagnaha visto il successo di Richard Carapaz ,con un crono pari a 4:09:27. Alle sue spalle,i 60,3 km da Montoro a Sierra de la Pandera, si sono posizionati Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic. Ecco di seguito le graduatorieper quanto riguarda la, a pois, verde e bianca della corsa iberica.(classifica a tempo) R.52:21:33 P. Roglic +1:49 E. Mas +2:43 C. Rodriguez +3:46 J. Ayuso +4:53 M.A. Lopez +6:02 J. Almeida +6:49 W. Kelderman +6:56 T. Geoghegan Hart +8:49 B. O’Connor +9:12VERDE (classifica a punti) Mads Pedersen 267 punti Marc Soler 96 punti Fred ...

Eurosport_IT : Primoz Roglic riapre #LaVuelta22, Evenepoel soffre ma resiste. Vittoria a Carapaz! #EurosportCICLISMO - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati ed ordine d’arrivo quattordicesima tappa: vince #Carapaz davanti a Lopez e Roglic - sport_viterbo : “VUELTA”. VINCE CARAPAZ E PER LA PRIMA VOLTA IN DIFFICOLTA’ EVENEPOEL - Gazzetta_it : Vuelta, Carapaz fa il bis. E Roglic riapre la Vuelta - SpazioCiclismo : Seconda vittoria per Richard Carapaz, che resiste al ritorno di Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic. Staccato per l… -