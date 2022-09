UFC Parigi, Marvin Vettori vs Robert Whittaker stasera in tv: programma, orario, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Si accendono i riflettori sulla Ufc con Marvin Vettori e Robert Whittaker, uno contro l’altro in una notte che ha come protagonista anche Alessio Di Chirico. Lo spettacolo delle arti marziali miste sbarca in Europa, con un evento in programma sabato 3 settembre alle 18:00 (con l’undercard), che continuerà alle 21:00 (orario di inizio della main card) e che si concluderà col main event tra Cyril Gane e Tai Tuivasa (pesi massimi). Alessio Di Chirico combatterà nel quarto match dalle 21:00 e sfiderà il russo Roman Kopylov. Marvin Vettori combatterà subito dopo il fighter romano in quello che è il co-main event (da soli tre round) della serata. Vettori cerca la vittoria più prestigiosa della sua carriera dopo aver superato Paulo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Si accendono i riflettori sulla Ufc con, uno contro l’altro in una notte che ha come protagonista anche Alessio Di Chirico. Lo spettacolo delle arti marziali miste sbarca in Europa, con un evento insabato 3 settembre alle 18:00 (con l’undercard), che continuerà alle 21:00 (di inizio della main card) e che si concluderà col main event tra Cyril Gane e Tai Tuivasa (pesi massimi). Alessio Di Chirico combatterà nel quarto match dalle 21:00 e sfiderà il russo Roman Kopylov.combatterà subito dopo il fighter romano in quello che è il co-main event (da soli tre round) della serata.cerca la vittoria più prestigiosa della sua carriera dopo aver superato Paulo ...

sportface2016 : #UFCParis, orario e come vedere in diretta #MarvinVettori vs #RobertWhittaker - Er_Canaro : RT @jackbrunelli1: - 24 ore. Fateci sognare ragazzi! Sogni e speranze italiane, in quel di Parigi. Vettori per riavvicinarsi al titolo, D… - Oldaa98 : RT @jackbrunelli1: - 24 ore. Fateci sognare ragazzi! Sogni e speranze italiane, in quel di Parigi. Vettori per riavvicinarsi al titolo, D… - jackbrunelli1 : - 24 ore. Fateci sognare ragazzi! Sogni e speranze italiane, in quel di Parigi. Vettori per riavvicinarsi al tito… - sportface2016 : #UFCParis, si accende il face off: #Vettori non dà la mano a #Whittaker | VIDEO -