Spalletti: "Grande prestazione, possiamo migliorare. Kvaratskhelia mi fece visita a Milano. Meret deve vincere la timidezza"

Luciano Spalletti tecnico del Napoli parla ai microfoni di Sky al termine del match vinto dagli azzurri contro la Lazio con gol di Kim e Kvaratskhelia. Luciano Spalletti: "Abbiamo fatto un'ottima partita, una Grande reazione. Squadra sempre corta che aggrediva alto, mi è piaciuto molto, ma a volte commettiamo qualche banalità. Quali? Quelle in fase di palleggio, con la qualità che abbiamo noi possiamo fare meglio di così". A Spalletti viene chiesto di Kim e Kvaratkshelia due giocatori presi su mercati 'non convenzionali' come quello turco e russo: "Noi abbiamo degli ottimi dirigenti che lavorano in questo senso. Poi quando si vedono in quattro o cinque persone e cominciano a convincere allora magari si decide di prenderle. Kvara aveva già giocato in Russia. Poi è ovvio ...

