Siviglia-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Siviglia-Barcellona, match valevole per la quarta giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Antonio Mateu Lahoz. Calcio d’inizio alle 21:00 al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. Reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il Siviglia ospiterà stasera il Barcellona per questo big match del quarto turno. Gli uomini di Lopetegui dopo il pareggio casalingo contro il Valladolid, sono caduti sul campo dell’Almería col risultato di 2-1. Nonostante il vantaggio iniziale firmato Óliver Torres, i Rojiblancos non sono riusciti a chiudere i giochi subendo l’entusiasmo e la voglia degli avversari. Quest’oggi alla compagine andalusa servirà un cambio di rotta. Sfavoriti sulla carta, i padroni di casa punteranno sul calore ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 3 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la quarta giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Antonio Mateu Lahoz. Calcio d’inizio alle 21:00 al Ramon Sanchez Pizjuan di. Reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ilospiterà stasera ilper questo big match del quarto turno. Gli uomini di Lopetegui dopo il pareggio casalingo contro il Valladolid, sono caduti sul campo dell’Almería col risultato di 2-1. Nonostante il vantaggio iniziale firmato Óliver Torres, i Rojiblancos non sono riusciti a chiudere i giochi subendo l’entusiasmo e la voglia degli avversari. Quest’oggi alla compagine andalusa servirà un cambio di rotta. Sfavoriti sulla carta, i padroni di casa punteranno sul calore ...

sportface2016 : #LaLigaSantander | #Siviglia vs #Barcellona: le formazioni ufficiali - 11contro11 : #Siviglia-#Barcellona, le formazioni ufficiali #Estero #11contro11 - zazoomblog : Liga: Vinicius e Rodrygo fanno volare il Real. LIVE Real Sociedad-Atletico 0-2 poi il big match Siviglia-Barcellona… - sportli26181512 : La Liga LIVE dalle 14: apre Maiorca-Girona, poi il Real di Ancelotti. In serata il big match Siviglia-Barcellona: L… - zazoomblog : La Liga LIVE dalle 14: apre Maiorca-Girona poi il Real di Ancelotti. In serata il big match Siviglia-Barcellona -… -