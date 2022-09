Reddito di cittadinanza, dopo Conte anche il Pd lo difende. Franceschini: Giù le mani dal sussidio (Di sabato 3 settembre 2022) “Giù le mani dal Reddito di cittadinanza. Il partito democratico lo difenderà con forza dagli attacchi della destra. Lo abbiano già valorizzato nei governi Draghi e Conte 2 e continueremo a farlo, perché è una misura necessaria per sostenere i più esposti alle conseguenze della crisi. Poi gli andranno affiancate altre misure per i lavoratori, a cominciare dal salario minimo e dalla mensilità in più”. Così Dario Franceschini arrivando a un’iniziativa elettorale a Napoli insieme a Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) “Giù ledaldi. Il partito democratico lorà con forza dagli attacchi della destra. Lo abbiano già valorizzato nei governi Draghi e2 e continueremo a farlo, perché è una misura necessaria per sostenere i più esposti alle conseguenze della crisi. Poi gli andranno affiancate altre misure per i lavoratori, a cominciare dal salario minimo e dalla mensilità in più”. Così Darioarrivando a un’iniziativa elettorale a Napoli insieme a Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Mov5Stelle : Vanno all'assalto del decreto Dignità voluto dal Movimento 5 Stelle contro il precariato, propongono un maggiore ut… - carlosibilia : Politici che guadagnano 500 euro al giorno si accaniscono contro famiglie che prendono 500 euro al mese per avere d… - fanpage : 'È insopportabile dipingere i percettori del reddito di cittadinanza come approfittatori, ladri, spendaccioni, imme… - vittoriomurra : È bello che la sinistra difenda con vigore il reddito di cittadinanza dalle idee della Meloni. Ricordo a me stesso… - AndreaAndrei10 : RT @ardigiorgio: Ieri a Milano da Renzi e Calenda c’erano 5mila persone dentro e almeno 1000 rimaste fuori dopo overBooking. Senza promette… -