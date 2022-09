Rai, arriva l’ammissione: “Liti ci sono”, il retroscena inaspettato (Di sabato 3 settembre 2022) Rai, arriva l’ammissione: “Liti ci sono”, cosa è emerso durante la conferenza stampa con l’azienda. Negli ultimi mesi sono stati presentati i palinsesti Rai e abbiamo appreso quali programmi avremo modo di seguire con la stagione autunnale e quali invece no. Qualcuno è rimasto senza format, altri invece hanno ottenuto un nuovo programma. Parliamo in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 settembre 2022) Rai,: “ci”, cosa è emerso durante la conferenza stampa con l’azienda. Negli ultimi mesistati presentati i palinsesti Rai e abbiamo appreso quali programmi avremo modo di seguire con la stagione autunnale e quali invece no. Qualcuno è rimasto senza format, altri invece hanno ottenuto un nuovo programma. Parliamo in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

tv_e_calcio : Dopo il massacro social, arriva anche il flop in TV: il concerto evento a San Siro di #AlessandraAmoroso si ferma a… - giulicitte52 : @ineruttabile @elio_vito Sei appena arrivato dalla Luna ? La maggior parte dei giornalisti di Mediaset è di sinistr… - LAlimini76 : RT @Cinguetterai: Arriva la conferma dalla Rai: slitta al 2023 il nuovo programma #SingSingSing. Al suo posto, in autunno, parte una nuova… - EndCent : Sabato 3 settembre su @RaiUno arriva #MeravigliosoModugnoShow con tanti ospiti - ElisabethWolf84 : RT @Cinguetterai: Arriva la conferma dalla Rai: slitta al 2023 il nuovo programma #SingSingSing. Al suo posto, in autunno, parte una nuova… -