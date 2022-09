Quali voti sta provando a comprarsi Enrico Letta | come lo spiega?

(Di sabato 3 settembre 2022) Anche nell'Italia del grande invecchiamento demografico, nessun partito può permettersi di snobbare la caccia al "voto giovane". Gli italiani under 25 sono 3,7 milioni e il 34-38% di loro, ossia circa 1,3 milioni, secondo l'istituto Swg (ma anche gli altri dicono cose simili) oggi non ha intenzione di votare. Ci sarebbe un bel tesoretto elettorale su cui mettere le mani, insomma. Edha tre motivi in più degli altri per provarci. Primo: nei sondaggi, lui e la sua coalizione sono indietro di una ventina di punti rispetto al centrodestra, e il suo Pd insegue Fratelli d'Italia. Può recuperare solo se convince una grossa fetta di quell'elettorato. Secondo: sempre secondo Swg (che gli dà la versione più ottimista, perché qui le opinioni degli istituti divergono) in quella fascia, tra i 18 e i 24 anni, il Pd è, o meglio sarebbe, il partito più ...

SylviaGrossi : RT @PiovascoRondo: Piuttosto, l'avvento del fascismo deve servire di lezione ai socialisti legalitari, i quali credevano, e ahimè! credono… - vince57rn : @ultimora_pol Con quali voti? - marisavillani : RT @lord_john56: @GiulioMarini2 Speranza ha tenuto sotto scacco l'Italia con protocolli sbagliati. Il suo partito, fondato tra i quali anch… - 1564monica : RT @lord_john56: @GiulioMarini2 Speranza ha tenuto sotto scacco l'Italia con protocolli sbagliati. Il suo partito, fondato tra i quali anch… - AntonioBonaser2 : @meb @CarloCalenda @matteorenzi Con quali voti è stata eletta? -

Sky Tg24

... come nel 2018 quando nessuno previde il trionfo dei pentastellati, iraccolsero un terzo dei ... zero eletti), ma addirittura sotto l'1% (cioè con iannullati per legge). Inutile stupirsi: ...Salvini - Meloni, non sono amici FdI deve sperare che Lega e Fi non perdano troppiElezioni, ... Giorgia Meloni sceglierà la politica economica di Mario Draghi o quella di Giulio Tremonti E... Promesse elettorali, come finanziarle Nei programmi molte spese ma poche entrate Appare di ardua comprensione, ma non c'è che farci: i numeri sono lì. Potranno essere smentiti il 25 settembre: è già avvenuto più volte, come nel 2018 quando nessuno previde il trionfo dei pentastell ...Oroscopo e previsioni astrologiche da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022: la Luna in Capricorno apre la settimana ...