Pole Miller e prima fila tutta Ducati a Misano (Di sabato 3 settembre 2022) Misano ADRIATICO (ITALPRESS) – Jack Miller ottiene la Pole position di MotoGP nel Gran Premio di San Marino. Nelle qualifiche sul circuito di Misano, il pilota australiano della Ducati firma il miglior tempo ottenendo il crono di 1'31?899. Dietro di lui ci sono Francesco Bagnaia (secondo con la Ducati) e Enea Bastianini, in sella alla Ducati del team Gresini. ‘Peccò scatterà però in quinta posizione vista la penalità subita durante le FP1 di ieri. A completare la prima fila, grazie al quarto posto in Q2, sarà dunque con l'altra Ducati targata Mooney VR46 Racing Team Marco Bezzecchi, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales, sesta la Pramac di Johann Zarco. Il leader della classifica iridata Fabio Quartararo scatterà in ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022)ADRIATICO (ITALPRESS) – Jackottiene laposition di MotoGP nel Gran Premio di San Marino. Nelle qualifiche sul circuito di, il pilota australiano dellafirma il miglior tempo ottenendo il crono di 1'31?899. Dietro di lui ci sono Francesco Bagnaia (secondo con la) e Enea Bastianini, in sella alladel team Gresini. ‘Peccò scatterà però in quinta posizione vista la penalità subita durante le FP1 di ieri. A completare la, grazie al quarto posto in Q2, sarà dunque con l'altratargata Mooney VR46 Racing Team Marco Bezzecchi, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales, sesta la Pramac di Johann Zarco. Il leader della classifica iridata Fabio Quartararo scatterà in ...

