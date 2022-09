Oroscopo Branko Sabato 3 Settembre 2022 | Toro teso

Leggi su zon

(Di sabato 3 settembre 2022) L’diper oggi,Ariete Luna apre la porta verso il mondo. Il rapporto di coppia può essere meraviglioso.Qualche tensione è normale. Gemelli Dovete dare di più dal punto di vista sentimentale. Cancro Dovete spezzare la catena che vi lega al passato. Leone Luna in primo quarto è rara e vi porta risultati incredibili dal punto di vista economico. Vergine Luna in Sagittario, sarà più facile risolvere problemi domestici. Bilancia I giovani vivranno un amore che è un sogno. Scorpione Tutta la vostra vita è fatta di odio e amore. Sagittario Il primo quarto di Luna non è detto che bisogna sempre lavorare, qualche volta meglio aspettare. Capricorno Tutto può succedere, anche sentirsi felici senza un ...