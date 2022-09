Notte bianca a Bagnatica, special guest Omar Fantini (Di sabato 3 settembre 2022) Bagnatica. Omar Fantini sarà lo special guest della Notte bianca di Bagnatica. L’iniziativa, che propone tanti intrattenimenti per ogni età, si terrà sabato 3 settembre: l’appuntamento è dalle 17 fino a tarda ora per le vie del centro del paese. La manifestazione, organizzata dall’associazione dei commercianti di Bagnatica in collaborazione con il Comune, vede la partecipazione delle associazioni del territorio e di tanti ospiti. Fra loro spicca il comico Omar Fantini, che porterà una bella carica di divertimento regalando tante risate. Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022)sarà lodelladi. L’iniziativa, che propone tanti intrattenimenti per ogni età, si terrà sabato 3 settembre: l’appuntamento è dalle 17 fino a tarda ora per le vie del centro del paese. La manifestazione, organizzata dall’associazione dei commercianti diin collaborazione con il Comune, vede la partecipazione delle associazioni del territorio e di tanti ospiti. Fra loro spicca il comico, che porterà una bella carica di divertimento regalando tante risate.

