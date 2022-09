Mourinho “Udinese esperta e furba, vorrei un altro difensore” (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con l’Udinese è una delle partite più difficili del campionato. Sanno giocare, sono furbi e sono intelligenti. Riescono a gestire i tempi della partita come vogliono loro e hanno questa intelligenza ed esperienza di far condizionare anche l’arbitraggio. E’ una squadra che rispetto”. Josè Mourinho presenta così il match contro l’Udinese in programma domani alla Dacia Arena. Non partirà titolare il nuovo acquisto Mady Camara: “Non ha 90? dal punto di vista fisico e non ha la conoscenza tattica del nostro metodo. Parte dalla panchina, ma a gara in corso può giocare in caso di necessità. E’ una sorpresa positiva per alcuni giocatori, non per noi che lo abbiamo studiato. Ha qualità, ci aiuterà tanto”, spiega il tecnico portoghese della Roma, che poi parla del mercato appena chiuso. “Spero che la società possa aiutarmi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con l’è una delle partite più difficili del campionato. Sanno giocare, sono furbi e sono intelligenti. Riescono a gestire i tempi della partita come vogliono loro e hanno questa intelligenza ed esperienza di far condizionare anche l’arbitraggio. E’ una squadra che rispetto”. Josèpresenta così il match contro l’in programma domani alla Dacia Arena. Non partirà titolare il nuovo acquisto Mady Camara: “Non ha 90? dal punto di vista fisico e non ha la conoscenza tattica del nostro metodo. Parte dalla panchina, ma a gara in corso può giocare in caso di necessità. E’ una sorpresa positiva per alcuni giocatori, non per noi che lo abbiamo studiato. Ha qualità, ci aiuterà tanto”, spiega il tecnico portoghese della Roma, che poi parla del mercato appena chiuso. “Spero che la società possa aiutarmi ...

