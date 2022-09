Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia vola ai quarti di finale: battuta Cuba in 4 set (Di sabato 3 settembre 2022) Gli azzurri della pallavolo battono Cuba e volano ai quarti di finali. Nell’Arena Stozice di Lubiana il team di Fefè De Giorgi si è guadagnato il lasciapassare per i quarti di finale nei Mondiali di volley maschile 2022. Ora per l’Italvolley la prossima sfida sarà con la squadra vincitrice del match tra Francia e Giappone, previsto per il prossimo 5 settembre. Dopo aver battuto Canada, Turchia e Cina, gli azzurri hanno dato prova di grande tenacia battendo i Cubani tre set a uno: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. Poche ore fa la prima squadra a conquistarsi i quarti di finale è stata la Slovenia vincendo tre set a uno contro la Germania. E fu proprio contro la Slovenia che lo scorso anno gli azzurri di Fefè ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Gli azzurri dellabattonono aidi finali. Nell’Arena Stozice di Lubiana il team di Fefè De Giorgi si è guadagnato il lasciapassare per idineidi volley2022. Ora per l’Italvolley la prossima sfida sarà con la squadra vincitrice del match tra Francia e Giappone, previsto per il prossimo 5 settembre. Dopo aver battuto Canada, Turchia e Cina, gli azzurri hanno dato prova di grande tenacia battendo ini tre set a uno: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. Poche ore fa la prima squadra a conquistarsi idiè stata la Slovenia vincendo tre set a uno contro la Germania. E fu proprio contro la Slovenia che lo scorso anno gli azzurri di Fefè ...

