Milan | Pioli | «Sono un allenatore felice Derby di cattiveria»

(Di sabato 3 settembre 2022) Stefanodel, ha parlato dopo la vittoria nelcontro l’Inter: le sue dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo-Inter. ESULTANZA FINALE – «Partita importante, uno scontro diretto e c’è una rivalità ancora maggiore del passato. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi,contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po’: quando ti rilassi rischi. Alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare:un». PARTITA – «Siamo stati bravi a leggere ...

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, le parole di #Pioli dopo il derby - Gazzetta_it : Pioli dopo il derby: 'Gran partita, giocatori e tifosi mi fanno felice. La Champions? Siamo cresciuti' #MilanInter - tancredipalmeri : Semplicemente: il miglior Milan dell’era Pioli; la peggiore Inter dell’era Inzaghi. Il Milan ora traduce la gran… - AntiKimmichJr : Pagelle Milan-Inter by bremerismo serio Maignan Miglior portiere al mondo 10 Calabria 2,1 Kalulu 6+ Tomori 6- Theo… - cmdotcom : #Milan, #Pioli: '#Leao? Il club gli proporrà il rinnovo. Ho usato le parole di #Calhanoglu per caricare i miei' -

È ila vincere il primo derby stagionale: gli uomini di Stefanobattono l'Inter per 3 a 2, grazie alla doppietta di Leao e al gol di Giroud. Per i nerazzurri le reti sono siglate da Brozovic e ......la bussola e ilprova ad approfittare del momento caldo, sfiorando in almeno due occasioni il contro sorpasso con Theo e De Ketelaere. Nel primo quarto d'ora della ripresa la squadra di...(ANSA) - MILANO, 03 SET - 'I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi, sono contento che abbiamo vinto ma ...Intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Inter 3-2, mister Pioli ha parlato così della situazione contrattuale di Rafael Leao, oggi assoluto protagonista con una doppietta: Si spenderà con ...