Milan-Inter, Pioli: "Era partita importante" (Di sabato 3 settembre 2022) Stefano Pioli nel post partita di Milan-Inter, match della quinta giornata della Serie A L'allenatore del Milan Stefano Pioli, al termine del match vinto per 3 a 2 contro l'Inter, e valevole per la quinta giornata della Serie A 22/23, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. "L'Inter voleva dimostrare di essere superiore a noi per tanti motivi. Era una partita importante, per 70? abbiamo giocato da grande squadra. Ma quando ti rilassi un po' rischi. I miei ragazzi mi continuano a stupire: sono un allenatore felice. Siamo stati bravi a leggere la partita. Gli avversari non l'hanno preparata per aggredirci e noi abbiamo forzato poco la giocata. Mi piace quando i ...

