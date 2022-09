Meloni e i timori sui conti «da far tremare le vene». L’agenda Draghi non è un tabù (Di sabato 3 settembre 2022) Giorgia Meloni e i colloqui con premier, grandi banchieri e manager. I timori su una situazione critica dei conti pubblici Leggi su corriere (Di sabato 3 settembre 2022) Giorgiae i colloqui con premier, grandi banchieri e manager. Isu una situazione critica deipubblici

BluDiChina : Corriere: Meloni e i timori sui conti “da far tremare le vene”. E ora l’agenda Draghi non è un tabù. Il piano segr… - dariodivico : Verderami - Meloni e i timori sui conti «da far tremare le vene». E ora l’agenda Draghi non è un tabù - LouD__________ : Giorgetta si sta cacando sotto. Perché mi fa paura, ma è meno scema di Salvini. Meloni e i timori sui conti «da f… - infoitinterno : Meloni e i timori sui conti «da far tremare le vene». L’agenda Draghi non è un tabù - Profilo3Marco : RT @Corriere: Meloni, i colloqui e i timori sui «conti da far tremare le vene» L’agenda Draghi non è un tabù -