LIVE Musetti-Ivashka 4-6 1-0, US Open 2022 in DIRETTA: iI bielorusso conquista il primo set (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 15-15 Musetti trova una gran risposta in profondità di diritto. 15-0 Il bielorusso piazza un buon diritto un avanzamento. 1-0 Buon inizio di Musetti nel set. 40-15 CHIUSURA CON LO SMASH DI Musetti! Gran volée in approccio dell’azzurro dopo il diritto diagonale in avanzamento. 30-15 Buona prima di Musetti. 15-15 In rete la risposta del bielorusso. 0-15 Il primo punto del parziale è di Ivashka. INIZIO SECONDO SET 23.13 Ilya Ivashka vince un primo set altalenante in 40 minuti contro Lorenzo Musetti che dopo il medical time out per le ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 15-15trova una gran risposta in profondità di diritto. 15-0 Ilpiazza un buon diritto un avanzamento. 1-0 Buon inizio dinel set. 40-15 CHIUSURA CON LO SMASH DI! Gran volée in approccio dell’azzurro dopo il diritto diagonale in avanzamento. 30-15 Buona prima di. 15-15 In rete la risposta del. 0-15 Ilpunto del parziale è di. INIZIO SECONDO SET 23.13 Ilyavince unset altalenante in 40 minuti contro Lorenzoche dopo il medical time out per le ...

zazoomblog : LIVE – Musetti-Ivashka 3-3 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ivashka #terzo #turno #2022: - zazoomblog : LIVE Musetti-Ivashka US Open 2022 in DIRETTA: avanzano Garcia e Mladenovic in doppio tra poco l’azzurro! -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ivashka 0-0 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ivashka #terzo #turno #2022: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - US Open 2022 - Lorenzo Musetti vuole gli ottavi di finale a Flushing Meadows! L’azzurro sfida per la… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ivashka US Open 2022 in DIRETTA: la classe contro la potenza in palio gli ottavi - #Musetti-Ivashka… -