LIVE MotoGP | GP Misano 2022 in DIRETTA | dominio Ducati in qualifica | 5° Bagnaia con la penalità e 8° Quartararo

(Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADi seguito la top10 del Q2: 1 43 J. MILLER 1:31.899 2 63 F.+0.015 3 23 E. BASTIANINI +0.115 4 72 M. BEZZECCHI +0.149 5 12 M. VIÑALES +0.219 6 5 J. ZARCO +0.270 7 10 L. MARINI +0.327 8 20 F.+0.347 9 41 A. ESPARGARO +0.678 10 88 M. OIRA +0.876 POLE POSITION MILLER!!! Beffatoper 15 millesimi e Bastianini per poco più di un decimo.davvero spettacolare aper la! 14.49 Meno di un minuto alla bandiera a scacchi. Jack Miller si riporta in pole provvisoria davanti a Zarco, Viñales,. 6° ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP Qualifiche spettacolari a #Misano! E' #pole per #Miller, alle sue spalle #Bagnaia, che sarà… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #Misano #Q1 bagnato, passano al #Q2 #Bezzecchi e #Marini! In #Moto3 la #pole è di #Oncu, set… - es_Motorsport : 1.31.961 Bezzecchi se pone primero #SanMarinoGP ???? #MotoGP. ??#DIRECTO? - Motorsport_LAT : 1.31.961 Bezzecchi se pone primero #SanMarinoGP ???? #MotoGP. ?? #EnVIVO ? - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #FiorentinaJuve #MilanInter #LazioNapoli #SerieB… -

di Fabio Belli) DIRETTA/ Qualifiche Gp Austriastreaming: pole position per Bastianini! FP3, MILLER DAVANTI A BAGNAIA E' terminata la direttaper le qualifiche del Gran Premio di ...01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta della quarta sessione di prove libere e delle due manche di qualifica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di ...ROMA - Poche ore separano Andrea Dovizioso dalla sua ultima gara in MotoGp. Il forlivese ha scelto Misano per chiudere la sua lunga carriera, con l'intenzione di non portare a termine una stagione che ...MotoGP: Miller ha chiuso al comando le libere, Ducati padrona della scena anche con Bagnaia e Bastianini. Quartararo cerca lo spunto, Aleix Espargarò in Q2 ma meno incisivo di Vinales con l'Aprilia ...