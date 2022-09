LIVE Milan-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: Inzaghi lancia Correa dal 1? (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 A disposizione per il Milan: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. 17.45 A disposizione per l’Inter: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D’Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. 17.40 L’ultima vittoria del Milan, da squadra ospitante, contro l’Inter in Serie A TIM, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, Bacca e Niang); da allora, tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli). 17.35 Queste dunque le formazioni in campo: ?? ??????????! ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 A disposizione per il: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. 17.45 A disposizione per l’: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D’Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. 17.40 L’ultima vittoria del, da squadra ospitante, contro l’inA TIM, risale al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (3-0, con reti di Alex, Bacca e Niang); da allora, tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli). 17.35 Queste dunque le formazioni in campo: ?? ??????????! ...

