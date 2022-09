LIVE Milan-Inter 1-1 | pari all'intervallo | segnano Brozovic e Leao

_sport_live_ : @SerieA @Inter @acmilan Il Milan sta pisciando in bocca all'Inter e l'Inter ha avuto culo e ha sfruttato l'unica az… - LalcanSk : ??Live Stream #ManCity #AVLMCI | #MilanInter ?? Aston Villa vs Man City ??LIVE LINK?? - bizcommunityit : Milan-Inter, diretta 1-1: Brozovic gol, Leao pareggia; chance Giroud e Tonali - milansette : Milan-Inter 1-1, gol di Brozovic e Leao | La Diretta - milansette : LIVE MN - Milan-Inter (1-1): rossoneri ad un passo dal vantaggio #acmilan #rossoneri -

Dove vedere- Inter La partita trae Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta ...testuale su questa pagina.In campo- Inter 1 - 1 DIRETTA GOL!- INTER 0 - 1 al 21'! Rete di Brozovic su assist di Correacon Giroud, Leao e De Ketelaere, l'Inter - senza Lukaku infortunato - punta sulla coppia argentina Lautaro - Correa. Sono le scelte si Stefano Pioli e Simone Inzaghi per il derby di San Siro con ...Finisce in parità il primo tempo del derby di Milano. Dopo un avvio molto fisico fatto di tanti duelli a metà campo, l'Inter sblocca gli equilibri con una fiammata di Brozovic, bravo a infilarsi al ce ...Gara a senso unico in questi primi quarantacinque minuti. Rossoneri che pagano al 20esimo una disattenzione difensiva che porta al gol di Brozovic. La squadra di Pioli non ci sta e reagisce poco dopo.