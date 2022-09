LIVE Milan-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: meglio il Milan nel primo quarto d’ora (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? LEAO! Destro a giro del portoghese respinto da Handanovic. 14? Cross di Leao dalla sinistra per Giroud, Bastoni per anticipare il francese manda la sfera sulla traversa. L’arbitro, poi, fischia fallo dell’ex Chelsea e Montpellier. 12? Libera la retroguardia rossonera sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. 10? BROZOVIC! Il croato ci prova dal limite su suggerimento di Dumfries, deviazione in angolo di Tonali. 8? Si è acceso il derby, scontro tra Dumfries e Theo Hernandez a seguito di un contrasto, ammoniti entrambi. 7? Traversone di Theo Hernandez a cercare Messias, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo. 5? Ci prova Lautaro Martinez con una conclusione dalla lunghissima distanza, attutita da Tonali, finisce tra le mani di Maignan. 3? Primi momenti di studio con la squadra di Pioli che esercita il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? LEAO! Destro a giro del portoghese respinto da Handanovic. 14? Cross di Leao dalla sinistra per Giroud, Bastoni per anticipare il francese manda la sfera sulla traversa. L’arbitro, poi, fischia fallo dell’ex Chelsea e Montpellier. 12? Libera la retroguardia rossonera sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. 10? BROZOVIC! Il croato ci prova dal limite su suggerimento di Dumfries, deviazione in angolo di Tonali. 8? Si è acceso il derby, scontro tra Dumfries e Theo Hernandez a seguito di un contrasto, ammoniti entrambi. 7? Traversone di Theo Hernandez a cercare Messias, pallone troppo lungo che si spegne sul fondo. 5? Ci prova Lautaro Martinez con una conclusione dalla lunghissima distanza, attutita da Tonali, finisce tra le mani di Maignan. 3? Primi momenti di studio con la squadra di Pioli che esercita il ...

Raqsan_Jani : La trasmissione in diretta di AC Milan vs Inter Milan della partita di Serie A italiana è attualmente in diretta, a… - infoitinterno : Milan-Inter, il risultato in diretta LIVE - tuttointer24 : Milan-Inter, inizia il derby: segui la Serie A in Diretta Live ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - Raqsan_Jani : La trasmissione in diretta di AC Milan vs Inter Milan della partita di Serie A italiana è attualmente in diretta, a… - HurJuti : AC Milan vs Internazionale Milan vs Inter live (Gratuito#) Streaming: Milan — Inter in diretta 3 settembre 2022… -