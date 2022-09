Lazio-Napoli: scontro Lozano, il messicano è stato portato in ospedale (Di sabato 3 settembre 2022) Violento scontro di gioco per Hirving Lozano e Marusic al 44esimo di Lazio-Napoli. Bruttissima ferita per i due giocatori, ma mentre Marusic rientro dopo alcuni minuti con una vistosa fasciatura alla testa, Spalletti è costretto a sostituire Lozano che è uscito fuori in barella. Secondo quanto riporta Canale 8 il calciatore del Napoli è stato trasportato in ospedale col dottor Canonico, medico sociale del Napoli, potrebbe essere coinvolta la zona visionata tra lo zigomo e la mandibola. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Violentodi gioco per Hirvinge Marusic al 44esimo di. Bruttissima ferita per i due giocatori, ma mentre Marusic rientro dopo alcuni minuti con una vistosa fasciatura alla testa, Spalletti è costretto a sostituireche è uscito fuori in barella. Secondo quanto riporta Canale 8 il calciatore deltrasincol dottor Canonico, medico sociale del, potrebbe essere coinvolta la zona visionata tra lo zigomo e la mandibola. L'articolo ilsta.

