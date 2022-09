I cantastorie dei campioni (Di sabato 3 settembre 2022) I campioni dello sport sono stati celebrati anche dai cantastorie. Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 del secolo scorso il fenomeno dei cantastorie dello sport era piuttosto diffuso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 settembre 2022) Idello sport sono stati celebrati anche dai. Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 del secolo scorso il fenomeno deidello sport era piuttosto diffuso L'articolo proviene da il manifesto.

FrankPuppeteer : @RossoAlessio @WhiteWidow_5050 Non che servisse in realtà la risposta di Pinto è che di base siete dei vergognosi cantastorie. - StefanoTardugno : RT @ZittaNonSto: @EnricoLetta La fine che fanno in Ucraina se in Donbass osano parlare in lingua russa Questi sono i regimi che stanno dife… - GianlucaOdinson : Il festival dei cantastorie, su Netflix in streaming da oggi - - zazoomblog : Il festival dei cantastorie su Netflix in streaming da oggi - #festival #cantastorie #Netflix - pasha971 : RT @ZittaNonSto: @EnricoLetta La fine che fanno in Ucraina se in Donbass osano parlare in lingua russa Questi sono i regimi che stanno dife… -