Governo: Franco, 'cose da fare sono ancora tantissime, serve concretezza' (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Le cose da fare sono ancora tantissime, serve moltissima concretezza, ma è essenziale andare avanti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. "Io credo che -afferma il ministro- nel tramutare ogni azione di politica economica, occorra avere essenzialmente tre criteri: uno riguarda quali sono le implicazioni per la crescita, cioè come questa misura agisce sul Paese in 5-10-20 anni; in secondo luogo la sua sostenibilità finanziaria, perché una misura che non è sostenibile finanziariamente non va lontano. E terzo, anche se dico una cosa ovvia, la sua realizzabilità concreta". E dunque, conclude, "crescita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Ledamoltissima, ma è essenziale andare avanti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, intervenendo al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. "Io credo che -afferma il ministro- nel tramutare ogni azione di politica economica, occorra avere essenzialmente tre criteri: uno riguarda qualile implicazioni per la crescita, cioè come questa misura agisce sul Paese in 5-10-20 anni; in secondo luogo la sua sostenibilità finanziaria, perché una misura che non è sostenibile finanziariamente non va lontano. E terzo, anche se dico una cosa ovvia, la sua realizzabilità concreta". E dunque, conclude, "crescita, ...

