Gas | tetto ai prezzi | Mosca non riapre Nord Stream Ue | Michel contro von der Leyen | “È in ritardo”

Nord Stream 1, il passaggio principale per il trasporto del gas russo in Europa occidentale, non ripartirà oggi. Lo ha annunciato il gigante energetico russo Gazprom, specificando che le forniture tramite il gasdotto che collega direttamente Russia e Germania sono state "completamente fermate". Uno stop che andrà ben oltre i tre giorni inizialmente previsti per la manutenzione del gasdotto. Anche per questa sospensione, stavolta indefinita, Gazprom si è giustificata facendo riferimento a problemi tecnici dovuti a "guasti e danni". L'annuncio è arrivato poco dopo il via libera dei paesi del G7 a un tetto ai prezzi del petrolio russo, mentre l'Unione Europea si prepara ad approvare un "price cap" sullo stesso gas. "Un'altra conferma dell'inaffidabilità" di Gazprom, l'ha definita il portavoce della commissione europea,

