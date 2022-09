Gaeta | in arrivo con i fondi del Pnrr un nuovo asilo nido comunale

(Di sabato 3 settembre 2022)– Un, per una città sempre più attenta alle esigenze dei più piccoli e dei loro genitori. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per interventi rientranti nel piano per asili, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation EU, è stato finanziato per 1.679.800,00 euro il progetto presentato dall’Amministrazioneriguardante la costruzione di unedificio da destinare alla formazione dei piccini da 0 a 2 anni. L’obiettivo è di consentire il miglioramento dell’offerta educativa sin dalla prima infanzia, offrendo un concreto aiuto alle famiglie e incoraggiando la ...

Il Faro online

