G7, tetto al prezzo del petrolio russo. Mosca minaccia: “Stop forniture a chi lo adotterà” (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – I paesi del G7 hanno deciso per un tetto al prezzo del petrolio russo, come riporta l’Ansa. La sensazione è che ci troviamo in una fase di svolta critica della guerra economica tra occidente e Mosca. Vediamo perché. G7, tetto al prezzo del petrolio russo I ministri delle finanze dei cosiddetti “sette grandi” (Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada) si sono riuniti virtualmente per poi definire i dettagli del piano. Ovvero, formare un cartello di acquirenti che dal G7 si estenda per limitare il prezzo del petrolio russo. Una misura ritenuta urgente, con l’idea di rendere la coalizione la più ampia possibile. Si tratta, in buona sostanza, di una nuova ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – I paesi del G7 hanno deciso per unaldel, come riporta l’Ansa. La sensazione è che ci troviamo in una fase di svolta critica della guerra economica tra occidente e. Vediamo perché. G7,aldelI ministri delle finanze dei cosiddetti “sette grandi” (Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada) si sono riuniti virtualmente per poi definire i dettagli del piano. Ovvero, formare un cartello di acquirenti che dal G7 si estenda per limitare ildel. Una misura ritenuta urgente, con l’idea di rendere la coalizione la più ampia possibile. Si tratta, in buona sostanza, di una nuova ...

PaoloGentiloni : Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera… - repubblica : Von der Leyen: 'È tempo di un tetto Ue al prezzo del gas'. Medvedev: 'Non ce se sarà più russo in Europa' - fattoquotidiano : Mosca avvisa: “Con tetto al prezzo del petrolio stop alle spedizioni di greggio”. Domani il G7 per la decisione - apocalittica : RT @MarcoRCapelli: Che poi... gli USA vendono gas a 80$, la Russia a 2$. Se metteranno un 'tetto' al prezzo, sarà minimo ad 80$, altriment… - mariotoscana196 : In un momento delicatissimo, in cui c'è una guerra per la determinazione di un prezzo al tetto del gas, sua propost… -