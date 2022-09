Elezioni: Berlusconi, 'punire colpevoli ma carcere non sia luogo tortura' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 nset. (Adnkronos) - "Oggi vi parlo delle condizioni vergognose del nostro sistema carcerario. Voglio fare una premessa: privare un essere umano della libertà personale è una cosa molto grave, ma in alcuni casi necessaria. Io sono un garantista, il che significa adottare il massimo delle attenzioni per salvaguardare un possibile innocente, ma sono convinto che i veri colpevoli vadano puniti, anche in maniera severa. Però lo Stato non può mai abbassarsi al livello dei criminali che vuole punire. Se il carcere diventa un luogo di tortura, di violenza, di promiscuità, allora non soltanto non serve a rieducare i detenuti, ma sortisce l'effetto opposto: anche chi è stato punito per una colpa lieve, nelle nostre carceri rischia di diventare un vero criminale". Lo afferma Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 nset. (Adnkronos) - "Oggi vi parlo delle condizioni vergognose del nostro sistema carcerario. Voglio fare una premessa: privare un essere umano della libertà personale è una cosa molto grave, ma in alcuni casi necessaria. Io sono un garantista, il che significa adottare il massimo delle attenzioni per salvaguardare un possibile innocente, ma sono convinto che i verivadano puniti, anche in maniera severa. Però lo Stato non può mai abbassarsi al livello dei criminali che vuole. Se ildiventa undi, di violenza, di promiscuità, allora non soltanto non serve a rieducare i detenuti, ma sortisce l'effetto opposto: anche chi è stato punito per una colpa lieve, nelle nostre carceri rischia di diventare un vero criminale". Lo afferma Silvio ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - berlusconi : Ho ricevuto oggi l’amico Manfred Weber, Presidente del @EPPGroup. Ci siamo confrontati sulla situazione europea ed… - infoitinterno : Elezioni, Berlusconi “Noi e la Sinistra con due idee d’Italia diverse” - LeggeAntonia : RT @antonio88742975: Elezioni politiche 2022 Urla isteriche: Meloni Barzellette: Berlusconi Cafonaggine: Salvini Di tutto di più: Letta Nul… - PhilosophicChri : RT @antonio88742975: Elezioni politiche 2022 Urla isteriche: Meloni Barzellette: Berlusconi Cafonaggine: Salvini Di tutto di più: Letta Nul… -