(Di sabato 3 settembre 2022) L’Hall Of Famer della WWE “” Steve Austin è considerato uno dei migliori wrestler professionisti che abbiano mai combattuto all’interno dello squared circle. Tuttavia, il suo successo non è sempre stato così grande: Austin ha fatto il suo debutto nella WWE come Ringmaster. Ultimamente, lui e Kevin Owens siaffrontati in un No Holds Barred match a WrestleMania 38. Alla fine il Texas Rattlesnake ha vinto l’incontro, che ha ricevuto un sacco di consensi da parte dei fan e dei lottatori. Questo perché è stato molto meglio del previsto, dato che molti appassionati credevano chestato una cosa orribile. In una recente intervista,ha chiarito di essere più che disponibile a sfidare The Texas Rattlesnake in un match singolo. Le sue parole “Se ...

Zona_Wrestling : Drew McIntyre: 'Sarebbe un sogno poter affrontare Stone Cold, sono un suo fan' - TSOWrestling : Si alza l'attesa verso il main event di #WWECastle! #SmackDown // #TSOW // #TSOS - VignoloDeLuchas : DREW McINTYRE LIMPIANDO LA CASA #SmackDown - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre parla di com’è stato sconfiggere Brock Lesnar #WWE #DrewMcIntyre #BrockLesnar - IsolaWrestling : Drew McIntyre vuole una difesa del titolo mondiale ogni 30 giorni -

Nel main event della serataaffronterà Roman Reigns : riuscirà lo scozzese a detronizzare il "Tribal Chief" e diventare il nuovo Undisputed Universal ChampionDopo essere stato letteralmente privato del suo momento di gloria per via della pandemia,avrà la possibilità di tornare a essere il campione del mondo in WWE , questa volta dinnanzi al pubblico britannico. A Clash at the Castle, in programma questa sera al Principality ...L'Hall Of Famer della WWE "Stone Cold" Steve Austin è considerato uno dei migliori wrestler professionisti che abbiano mai combattuto all'interno dello squared circle. Tuttavia, il suo successo non è ...Abbiamo intervistato a Cardiff, in esclusiva per Cultura Pop, la stella della WWE Drew McIntyre. Ecco cosa ci ha raccontato.