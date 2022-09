C' è un sottomarino russo nelle acque italiane?

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Unsi troverebbe. Lo scrive NavalNews, parlando di "forti indicazioni" della sua presenza, che sarebbe legata al conflitto in Ucraina, ma non viene escluso un riferimento alle recenti tensioni tra Serbia e Kosovo. Non è chiaro di che tipo si tratti ma, secondo la rivista specializzata, sarebbe un mezzo navale a propulsione nucleare: la Russia ne ha già dislocati in passato nel Mediterraneo ma non di frequente. Ilavrebbe sostituito l'incrociatoreMarshal Ustinov che ha lasciato l'area il 24 agosto e ora si trovatra Regno Unito e Irlanda.

