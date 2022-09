Calcio: Ghirelli, 'con Sky la Lega Pro amplia la propria visibilità' (Di sabato 3 settembre 2022) Firenze, 3 set. - (Adnkronos) - La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con colLegamenti dai campi. Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente. “L'accordo con Sky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di valorizzazione. La Lega Pro amplia così la sua visibilità, dando la possibilità a tanti club ed alle loro tifoserie di farsi conoscere ed apprezzare su una piattaforma di grande prestigio, in modo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Firenze, 3 set. - (Adnkronos) - LaPro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con colmenti dai campi. Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club dellaPro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente. “L'accordo con Sky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di valorizzazione. LaProcosì la sua, dando la possibilità a tanti club ed alle loro tifoserie di farsi conoscere ed apprezzare su una piattaforma di grande prestigio, in modo che ...

