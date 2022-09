Barcellona: c'è una paura per Griezmann (Di sabato 3 settembre 2022) Il Barcellona potrebbe non avere i 40 milioni del possibile riscatto da parte dell'Atletico Madrid di Griezmann. Come riporta Mundo Deportivo... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Ilpotrebbe non avere i 40 milioni del possibile riscatto da parte dell'Atletico Madrid di. Come riporta Mundo Deportivo...

sportface2016 : #Barcellona | #Aubemeyang out diverse settimane: i rapinatori gli hanno rotto la mascella con un colpo di spranga - sportli26181512 : Barcellona: c'è una paura per Griezmann: Il Barcellona potrebbe non avere i 40 milioni del possibile riscatto da pa… - renmen2306 : @FinoAllaFine___ @ScarpelliniMas Lippi avrebbe risposto in tutti i campi che andiamo a Madrid a Barcellona in Inghi… - _allthatglitz : @LrLucaruocco Sì, ma a Barcellona avevi anche Max che tirava giù il calendario gregoriano ad ogni curva perché non… - dwarf1976 : @umbertocipolla @whitehorse933 @Palermofficial Vincere i playoff è un’impresa, anche se partecipa il Barcellona. Ne… -