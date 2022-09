Allegri la vede a modo suo: “Quinto risultato utile, sono contento così. Partita va azzannata” (Di sabato 3 settembre 2022) Massimiliano Allegri commenta la Partita Fiorentina-Juventus terminata 1-1 e si dice contento del risultato finale. Il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn dice che partite così “si possono anche perdere nel finale“. Ma mentre in molti criticano Allegri, il tecnico della Juventus guarda il bicchiere mezzo pieno e sottolinea: “sono contento del Quinto risultato utile consecutivo“. I bianconeri in cinque partite hanno fatto registrare tre pareggi e due vittorie, quindi l’allenatore vede di buon occhio anche i pareggi, chissà se Spalletti dovesse dire una cosa del genere dopo cinque giornate di campionato, cosa si potrebbe scatenare sulla stampa, mentre ad ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Massimilianocommenta laFiorentina-Juventus terminata 1-1 e si dicedelfinale. Il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn dice che partite“si posanche perdere nel finale“. Ma mentre in molti criticano, il tecnico della Juventus guarda il bicchiere mezzo pieno e sottolinea: “delconsecutivo“. I bianconeri in cinque partite hanno fatto registrare tre pareggi e due vittorie, quindi l’allenatoredi buon occhio anche i pareggi, chissà se Spalletti dovesse dire una cosa del genere dopo cinque giornate di campionato, cosa si potrebbe scatenare sulla stampa, mentre ad ...

fra__nce__sco : @IagoAndrade14 Sempre più paura della Juve che dell'Atalanta. Per definizione proprio. Su una sola cosa sono sempre… - LLCOOLG89 : @SimonePerego3 Comprensibili entrambe . Allegri vede il punto guadagnato non giocando . Il secondo vede l'ennesima… - MarienMenegazzo : Allegri lo vede come si fosse un capolavoro! - jam_theoriginal : @MatthijsPog Anch'io sul carro Allegri Le critiche sono tutte giustificate, ognuno la vede come vuole Ma gli insult… - davide_procopio : Non pensiamo a Parigi dp queste partite orrende,m preoccupo più in italia allegri cm al solito nn sa far giocare la… -