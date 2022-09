Warner Bros. Discovery conferma: il DC FanDome 2022 è cancellato (Di venerdì 2 settembre 2022) Warner Bros. Discovery ha cancellato il DC FanDome 2022, evento in streaming che si è tenuto nel 2020 e 2021, con l'intenzione di puntare su convention ed eventi in persona. Il DC FanDome è stato uno dei più grandi eventi di intrattenimento degli ultimi due anni, ma adesso Warner Bros. Discovery avrebbe deciso di cancellare il suo evento in streaming incentrato su film, giochi e televisione DC, almeno per quest'anno. La DC ha confermato che DC FanDome si prenderà una pausa in una dichiarazione a Popverse: "Con il ritorno degli eventi di persona, Warner Bros. Discovery è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022)hail DC, evento in streaming che si è tenuto nel 2020 e 2021, con l'intenzione di puntare su convention ed eventi in persona. Il DCè stato uno dei più grandi eventi di intrattenimento degli ultimi due anni, ma adessoavrebbe deciso di cancellare il suo evento in streaming incentrato su film, giochi e televisione DC, almeno per quest'anno. La DC hato che DCsi prenderà una pausa in una dichiarazione a Popverse: "Con il ritorno degli eventi di persona,è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in ...

