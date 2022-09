Venezia 79, occhi su Cate Blanchett: presentato “TÁR” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il film è diretto da Todd Field Magnetica Cate Blanchett, una delle dive di Hollywood arrivata alla 79 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella Selezione Ufficiale – Concorso. Dal suo arrivo fino al red carpet la Blanchett conquista tutti, anche nei look, prima con una tuta celeste by Louis Vuitton poi con un abito nero con dei fiori di collezione Schiaparelli Haute Couture Autunno-Inverno 2022-23. Ieri, 1 settembre, è stato presentato il film di cui è protagonista TÁR di Todd Field. Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il film è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. TÁR esplora la natura mutevole del potere, la sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Il film è diretto da Todd Field Magnetica, una delle dive di Hollywood arrivata alla 79 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, nella Selezione Ufficiale – Concorso. Dal suo arrivo fino al red carpet laconquista tutti, anche nei look, prima con una tuta celeste by Louis Vuitton poi con un abito nero con dei fiori di collezione Schiaparelli Haute Couture Autunno-Inverno 2022-23. Ieri, 1 settembre, è statoil film di cui è protagonista TÁR di Todd Field. Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il film è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. TÁR esplora la natura mutevole del potere, la sua ...

