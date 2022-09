Un commento di troppo spoilera un concorrente del GF VIP 7? Cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 2 settembre 2022) Gli indizi sono tanti, forse troppi. Uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 potrebbe averto il suo e un altro ingresso nella casa attraverso i social network. Vediamo esattamente di chi si tratta. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Spoiler sul Grande Fratello Vip 7 per un? Ecco cosa èManca veramente poco alla presentazione dei prossimi vipponi che andranno ad abitare sotto le telecamere Mediaset e c’è qualcuno che non sta proprio nella pelle. Poche ore fa è accaduto un fatto inedito che potrebbe avere ripercussioni su unche ormai era dato per sicuro. George Ciupilan, il tiktoker che ha partecipato a Il Collegio e La Caserma, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di lui in costume da bagno. La foto risale addirittura a Luglio. ...