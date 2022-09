Tiro a volo | Europei 2022 | Italia in trionfo nel Mixed Team juniores di trap con Sofia Littame e Riccardo Mirabile

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Proseguono nel migliore dei modi per l’i Campionatidiin corso di svolgimento a Larnaca, in Cipro. Il movimento azzurro può infatti festeggiare una doppia medaglia a livellonel concorso diper quanto riguarda la specialità del. Rassegna continentale da sogno al momento per, che dopo aver conquistato il titolo individuale nella giornata di ieri è riuscita a mettersi al collo un nuovo oro in coppia con. Il2 ha dominato le qualificazioni con 140 punti, sconfiggendo poi i cechi Ondrej Stastny e Zina Hrdlickova in Finale con il punteggio ...