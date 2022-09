Tár è il film con più Cate Blanchett di sempre (Di venerdì 2 settembre 2022) «Non ho scritto questo film con Cate Blanchett in mente, ho scritto questo film per Cate Blanchett. Senza di lei non sarebbe mai esistito». Il regista (e sceneggiatore) di Tár Todd Field ha raccontato così la premessa fondamentale che ha portato alla realizzazione del suo nuovo film, presentato in concorso al festival di Venezia. In effetti, Blanchett monopolizza lo schermo e non c’è praticamente una scena in cui non appaia. Il Tár del titolo è il cognome della protagonista, Lydia Tár, direttrice di orchestra con un curriculum eccezionale. Lo scopriamo proprio all’inizio, perché il film si apre con una lunga un'intervista a lei, condotta sul palco dal (vero) giornalista Adam Gopnik al New Yorker Festival. Nella lunga introduzione, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) «Non ho scritto questoconin mente, ho scritto questoper. Senza di lei non sarebbe mai esistito». Il regista (e sceneggiatore) di Tár Todd Field ha raccontato così la premessa fondamentale che ha portato alla realizzazione del suo nuovo, presentato in concorso al festival di Venezia. In effetti,monopolizza lo schermo e non c’è praticamente una scena in cui non appaia. Il Tár del titolo è il cognome della protagonista, Lydia Tár, direttrice di orchestra con un curriculum eccezionale. Lo scopriamo proprio all’inizio, perché ilsi apre con una lunga un'intervista a lei, condotta sul palco dal (vero) giornalista Adam Gopnik al New Yorker Festival. Nella lunga introduzione, ...

