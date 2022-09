Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” (Di venerdì 2 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un referendum, chiaro lo facciamo per via di una legge elettorale in cui il 37% dei seggi è assegnato per via uninominale quindi ci sono solo due coalizioni che possono vincere, ma penso che noi dobbiamo dire che il Voto di settembre è un referendum”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo ad una iniziativa elettorale svoltasi quest'oggi a Firenze. “Dobbiamo dire che è un referendum su cose concrete- ha aggiunto Speranza- sanità pubblica, difesa dell'universalità, fiducia nella scienza, e dall'altro lato l'idea che anche sulla sanità può decidere il mercato, che le logiche del profitto possono essere più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un, chiaro lo facciamo per via di una legge elettorale in cui il 37% dei seggi è assegnato per via uninominale quindi ci sono solo due coalizioni che possono vincere, ma penso che noi dobbiamo dire che ildi settembre è un”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo ad una iniziativa elettorale svoltasi quest'oggi a Firenze. “Dobbiamo dire che è unsu cose concrete- ha aggiunto, difesa dell'universalità, fiducia nella scienza, e dall'altro lato l'idea che anche sullapuò decidere il mercato, che le logiche del profitto possono essere più ...

AlbertoBagnai : @RitaVetgnano @xnitius Mentre chiedere conto a me di parole pronunciate da non si sa chi e non si sa dove è corrett… - ItaliaNotizie24 : Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” - fuskiko : RT @TeeioIoete: @BarillariDav Se solo la gente capisse quanto valore ha un voto dato a voi ...invece sono ancora lì che blaterano su complo… - MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un referendum… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” -… -

Maxi Gratteri, blitz elettorale: manette a valanga e show con i media ... in questo caso non solo di stampo mafioso, ma anche finalizzato al voto di scambio. Ora, non ... sotto sotto non c'è la speranza di qualche dimissione E non saranno gli stessi partiti magari a ... L'appello dei vescovi ai candidati: 'Ridiamo speranza alla Sicilia' ... come voi, saranno chiamati ad agire per la rinascita della speranza nella nostra amata Isola. Per ... che ritengono inutile anche il voto, che abbandonano la piazza delle nostre città. Ascoltiamo i ... Speranza “Voto è referendum fra sanità pubblica o privata” FIRENZE (ITALPRESS) - "Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un referendum, chiaro lo facciamo per via di una legg ... Nuccio Di Paola: «Il M5S è la vera alternativa alla destra e alla sinistra» «Concretezza entusiasmo e speranza sono le parole d’ordine della campagna elettorale che prende il via oggi e che, come primo scopo, ha portar ... ... in questo caso non solo di stampo mafioso, ma anche finalizzato aldi scambio. Ora, non ... sotto sotto non c'è ladi qualche dimissione E non saranno gli stessi partiti magari a ...... come voi, saranno chiamati ad agire per la rinascita dellanella nostra amata Isola. Per ... che ritengono inutile anche il, che abbandonano la piazza delle nostre città. Ascoltiamo i ...FIRENZE (ITALPRESS) - "Quando Letta ha fatto quei manifesti in nero e rosso ha lanciato il segnale di un referendum, chiaro lo facciamo per via di una legg ...«Concretezza entusiasmo e speranza sono le parole d’ordine della campagna elettorale che prende il via oggi e che, come primo scopo, ha portar ...