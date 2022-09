Sassuolo, Carnevali: “L’infortunio di Berardi non è così serio, ecco quando tornerà” (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sportitalia delL’infortunio di Domenico Berardi, uscito malconcio dalla sfida contro il Milan. L’uomo ha tranquillizzato i tifosi neroverdi, spiegando che “L’infortunio non è serio, almeno non quanto si temeva all’inizio“. Carnevali ha poi fatto chiarezza sui tempi di recupero: “Berardi resterà ai box per un mese, o forse un po’ di più“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ad del, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Sportitalia deldi Domenico, uscito malconcio dalla sfida contro il Milan. L’uomo ha tranquillizzato i tifosi neroverdi, spiegando che “non è, almeno non quanto si temeva all’inizio“.ha poi fatto chiarezza sui tempi di recupero: “resterà ai box per un mese, o forse un po’ di più“. SportFace.

