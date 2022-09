Rifiuti, cosa rischia ora la Città eterna (Di venerdì 2 settembre 2022) L’emergenza Rifiuti continua ad assillare Roma che adesso rischia di vedersi delle porte chiuse in faccia, a cominciare da quella di Aprilia. Gualtieri: “Termovalorizzatore pronto entro il 2025” Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) L’emergenzacontinua ad assillare Roma che adessodi vedersi delle porte chiuse in faccia, a cominciare da quella di Aprilia. Gualtieri: “Termovalorizzatore pronto entro il 2025”

VforVroni : @ladyonorato Per me la cosa più assurda è che si continui a far passare il nucleare come una fonte energetica pulit… - luigi_palu : RT @TvRicicla: La #crisi #energetica non risparmia le filiere dell' #economia #circolare. @ASSOCARTA ci spiega perché l'80% delle aziende d… - TvRicicla : La #crisi #energetica non risparmia le filiere dell' #economia #circolare. @ASSOCARTA ci spiega perché l'80% delle… - yuliya_007_ : @JacopoCaira @BBelli57 @sandragnesa Gestire non vuol dire smaltire. Gestire vuol dire conservarli per centinaia di… - GraziaVentura3 : @ceciliadelia L orrore sarebbe seppellire i feti in alternativa a cosa ? Buttarli nei rifiuti speciali? È questo l… -