Primo corso professionalizzante per Guide escursionistiche ambientali (Di venerdì 2 settembre 2022) Avrà inizio il 15 ottobre 2022 il Primo corso professionalizzante, a valenza nazionale, per la formazione delle Guide escursionistiche ambientali organizzato grazie alla sinergia di Enti ed Associazioni che condividono l’obiettivo di valorizzare il territorio campano (in ordine alfabetico): Agem – Associazione Guide escursionistiche Montane (Associazione inserita dal Mise nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci), Cai – Club Alpino Italiano, Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Fondazione Monti Lattari onlus, Slow Food. Il corso, della durata di 304 ore, ha l’obiettivo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Avrà inizio il 15 ottobre 2022 il, a valenza nazionale, per la formazione delleorganizzato grazie alla sinergia di Enti ed Associazioni che condividono l’obiettivo di valorizzare il territorio campano (in ordine alfabetico): Agem – AssociazioneMontane (Associazione inserita dal Mise nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci), Cai – Club Alpino Italiano, Cnsas – Corpo nazionale socalpino e speleologico, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Fondazione Monti Lattari onlus, Slow Food. Il, della durata di 304 ore, ha l’obiettivo ...

QuindiciNews : La miglior semestrale di sempre per BCC Lodi Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo risultato semes… - DanielaEster5 : RT @Mondadori: Tutto ha inizio con un inatteso dono di Natale: il primo tomo di Alla ricerca del tempo perduto. #MarcelProust. Un incontro… - Mondadori : Tutto ha inizio con un inatteso dono di Natale: il primo tomo di Alla ricerca del tempo perduto. #MarcelProust. Un… - DBDeiman : Ottima prova di Sebastian Montoya, settimo alla sua prima qualifica in #F3. Va bene la bandiera rossa e l'aver già… - LIONAL86 : @mariateresacip @lorenzaswift13 Disparati momenti in cui si può invertire il corso delle cose e il primo a benefici… -