Pagelle Cagliari-Modena 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Le Pagelle di Cagliari-Modena 1-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della quarta giornata di Serie B 2022/2023. All'Unipol Domus vittoria di misura ma meritata per i sardi, la decide un gol di Rog che inizialmente era stato annullato in campo per fuorigioco, quindi concesso col Var. Nella ripresa tantissime opportunità per i padroni di casa, ma non convertite. Di seguito le Pagelle della partita. Cagliari: Radunovic 6.5; Zappa 6.5, Altare 6.5, Goldaniga 6, Obert 6 (23? st Barreca 6); Rog 7 (23? st Deiola 6), Viola 6.5 (45? st Luvumbo sv), Makoumbou 6; Nandez 7 (37? st Dossena sv), Lapadula 6 (23? st Pavoletti 6), Mancosu 6. A disposizione: Aresti, Ciocci, Deiola, Carboni, Millico, Pereiro Lopez, ...

