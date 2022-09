Mountain Bike, Luca Braidot: “Vincere la Coppa del Mondo è difficile ma non impossibile” (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via oggi in Val di Sole l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2022. Il piatto forte però per tutti gli appassionati italiani arriverà domenica, quando Luca Braidot salirà in sella per l’ultimo atto di una stagione esaltante. Dopo il bronzo mondiale l’azzurro va a caccia di un altro traguardo estremamente prestigioso. In classifica generale Braidot è terzo e, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport, non ha certo rinunciato alla speranza di una vittoriosa rimonta: “Sono terzo nella classifica di Coppa del Mondo e la vittoria generale non è impossibile ma difficile, il primo è Nino Schurter che qui in Val di Sole è sempre andato fortissimo”. Dall’undicesimo posto dello scorso anno ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Al via oggi in Val di Sole l’ultima tappa delladeldi2022. Il piatto forte però per tutti gli appassionati italiani arriverà domenica, quandosalirà in sella per l’ultimo atto di una stagione esaltante. Dopo il bronzo mondiale l’azzurro va a caccia di un altro traguardo estremamente prestigioso. In classifica generaleè terzo e, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport, non ha certo rinunciato alla speranza di una vittoriosa rimonta: “Sono terzo nella classifica didele la vittoria generale non èma, il primo è Nino Schurter che qui in Val di Sole è sempre andato fortissimo”. Dall’undicesimo posto dello scorso anno ...

