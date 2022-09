Migranti: il corpo di una donna abbracciata al suo bambino trovato in fondo al mare (Di venerdì 2 settembre 2022) Più di 30 corpi annegati in circostanze misteriose, destinati a rimanere in fondo al mare. Un caso che probabilmente rimarrà irrisolto quello dell’incidente avvenuto al largo del Libano lo scorso aprile, quando un barcone su cui si trovavano circa 80 Migranti si è scontrato con un’imbarcazione della marina libanese. Ieri la squadra che voleva far luce sull’accaduto, tentando di recuperare i corpi delle vittime, ha infatti rinunciato alla missione a seguito di una comunicazione della stessa marina libanese. Dopo essere stata informata dell’impossibilità di continuare per non meglio precisati “rischi di sicurezza”, l’ong australiana AusRelief e il suo sommergibile hanno lasciato le acque del Libano. Prima di porre fine alla missione, la squadra guidata da Tom Zreika era riuscita a portare in superficie i resti di alcune persone, che si ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Più di 30 corpi annegati in circostanze misteriose, destinati a rimanere inal. Un caso che probabilmente rimarrà irrisolto quello dell’incidente avvenuto al largo del Libano lo scorso aprile, quando un barcone su cui si trovavano circa 80si è scontrato con un’imbarcazione della marina libanese. Ieri la squadra che voleva far luce sull’accaduto, tentando di recuperare i corpi delle vittime, ha infatti rinunciato alla missione a seguito di una comunicazione della stessa marina libanese. Dopo essere stata informata dell’impossibilità di continuare per non meglio precisati “rischi di sicurezza”, l’ong australiana AusRelief e il suo sommergibile hanno lasciato le acque del Libano. Prima di porre fine alla missione, la squadra guidata da Tom Zreika era riuscita a portare in superficie i resti di alcune persone, che si ...

Agenzia_Ansa : Madre e figlio migranti sono stati trovati morti abbracciati in fondo al mare. Il corpo della donna è stretto a que… - fanpage : Una testimonianza che squarcia il cuore - AndreaComincini : RT @ephaistos75: Migranti, in fondo al mare il corpo di una donna abbracciata al suo bimbo: “Resteranno lì” - ephaistos75 : Migranti, in fondo al mare il corpo di una donna abbracciata al suo bimbo: “Resteranno lì” - bonaccorso_vito : RT @fanpage: Una testimonianza che squarcia il cuore -