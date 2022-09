LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: zampata di Mads Pedersen, Evenepoel leader della classifica (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica Vuelta A España 2022 LA CRONACA della TAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI Pedersen 17.36: Per oggi è tutto, l’appuntamento con la Vuelta è per domani con un’altra tappa avvincente. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.34: Questa la classifica generale dopo la 13ma tappa. Il miglior italiano resta Domenico Pozzovivo, 23° a 20’53”. Vincenzo Nibali è 54° ad un’ora e sei minuti. 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 48:11:10 2 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 2:41 3 MAS Enric Movistar Team 3:03 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:06 5 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:53 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 6:28 7 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACATAPPA DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI17.36: Per oggi è tutto, l’appuntamento con laè per domani con un’altra tappa avvincente. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.34: Questa lagenerale dopo la 13ma tappa. Il miglior italiano resta Domenico Pozzovivo, 23° a 20’53”. Vincenzo Nibali è 54° ad un’ora e sei minuti. 1Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 48:11:10 2 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 2:41 3 MAS Enric Movistar Team 3:03 4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:06 5 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:53 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 6:28 7 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan ...

