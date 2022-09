Kostic - Paredes: il rito di iniziazione alla Juve è da ridere (Di venerdì 2 settembre 2022) La Juventus ha accolto Leandro Paredes e nelle scorse settimane anche Filip Kostic: per i due giocatori il solito rito di ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Lantus ha accolto Leandroe nelle scorse settimane anche Filip: per i due giocatori il solitodi ...

romeoagresti : Probabile formazione per #FiorentinaJuve: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locate… - EnricoTurcato : Vlahovic Zakaria Gatti Pogba Di Maria Bremer Kostic Milik #Paredes Da gennaio ad oggi la #Juventus ha totalmente… - giuIsz : RT @romeoagresti: Probabile formazione per #FiorentinaJuve: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; D… - paoloampollini : RT @mcrisj01: Buona serata juventini e juventine. Ecco il rito di presentazione dei nuovi arrivati Paredes, Milik e Kostic - junews24com : Juve, riti di iniziazione per Paredes, Kostic e Milik: che show - VIDEO - -