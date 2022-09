Immigrazione, vi mostriamo tutti i programmi elettorali dei partiti (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Le elezioni politiche del 25 settembre si stanno avvicinando. tutti partiti hanno pubblicato i propri programmi elettorali. In questo articolo, ci concentreremo in particolare sulla questione Immigrazione. Immigrazione, i programmi dei partiti del centrodestra Il centrodestra ripropone i Decreti sicurezza che erano stati emanati durante il governo gialloverde, poi di fatto cancellati dal governo giallorosso, il quale reintrodusse l’anomalia solo italiana della protezione umanitaria. Il centrodestra propone la creazione di hotspot in territori extra-europei, gestiti dall’Unione europea, dove verranno valutate le richieste d’asilo degli immigrati. Indica come strumento per la difesa dei confini nazionali il “Nuovo Patto per le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Le elezioni politiche del 25 settembre si stanno avvicinando.hanno pubblicato i propri. In questo articolo, ci concentreremo in particolare sulla questione, ideidel centrodestra Il centrodestra ripropone i Decreti sicurezza che erano stati emanati durante il governo gialloverde, poi di fatto cancellati dal governo giallorosso, il quale reintrodusse l’anomalia solo italiana della protezione umanitaria. Il centrodestra propone la creazione di hotspot in territori extra-europei, gestiti dall’Unione europea, dove verranno valutate le richieste d’asilo degli immigrati. Indica come strumento per la difesa dei confini nazionali il “Nuovo Patto per le ...

Arianna42843157 : RT @IlPrimatoN: Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Terza parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condanne definit… - TwittGiorgio : RT @IlPrimatoN: Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Terza parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condanne definit… - StefanoSabati17 : RT @IlPrimatoN: Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Terza parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condanne definit… - IlPrimatoN : Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Terza parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condanne… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Scafisti, passeur, organizzazioni criminali. Seconda parte della nostra ricerca in cui vi mostriamo tutte le condanne defin… -